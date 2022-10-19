加拿大騎警(RCMP)楊慈心（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）。在溫哥華東部的本拿比(Burnaby)執行公務時，遭刺傷後死亡，她所屬的皇家騎警隊發出訃文宣告此事，沉痛的表示哀傷。駐溫哥華台北經濟文化辦事處已證實，殉職女警的父母是來自台中的移民，楊慈心是台裔第二代。

楊慈心騎警是接到當地布羅德維尤公園（Broadview Park）的一宗關於流浪者營地的電話報案，似乎是情緒糾紛，然而排解時遭到兇犯持利刃刺傷，兇犯隨後被開槍制伏，不幸的是楊慈心傷勢過重而身亡。

本拿比騎警隊發言人葛根迪埃（Graham de la Gorgendiere）與市長侯邁豪(Mike Hurley)在當日下午4時30分舉行記者會，證實殉職女警的身分，「對於楊的離世，我們感到非常痛心，傳達她的死訊，是我職業生涯中最難過的事情。」

葛根迪埃表示，楊騎警富有愛心與同情心，每天都為社區的弱勢群體服務，一直很關心無家可歸者的心理健康。市長侯邁豪在記者會上也說，楊的離去是本拿比市巨大的損失，對其親友及同事給予最深切的慰問。

溫哥華週二晚上多輛警車從醫院出發，在其間鳴按警笛以送別楊騎警最後一程，在路經事發現場更特別放慢速度弔念。