針對資策會主張若未在期限內回應將提告，民眾黨新竹市長候選人高虹安19日表示，她已委請律師處理後續法律程序，也準備好相關事證，未來如進入法律程序會再提出。她也表示民進黨為鞏固自身政權，竭盡所能動用國家機器追殺她一人，痛批真正浪費國家資源跟納稅錢的不是她，而是民進黨。

高虹安競選辦公室也指出，資策會執行長卓政宏於立院備詢，惡意曲解法律程序，忽視高虹安已委任律師去函，更批評民進黨不惜動員黨、政、媒的力量，甚至安排民進黨立委質詢民進黨官員，一條龍式的製造選舉議題，令人不齒，身為立委卻用預算審查質詢時間，在國會殿堂配合黨意打擊政敵，不符合比例原則，也是浪費國家資源。

針對沈慧虹質疑高虹安用多少納稅錢完成個人學位？有沒有違法兼職？有沒有假公濟私？高競辦則抨擊，沈慧虹一再用疑問句是試圖用影射規避法律責任，若有任何不法證據就立即拿出，不要只會抹黑影射。

高競辦也指出，與其抹黑對手，沈慧虹不如好好花時間調查，新竹棒球場啟用後出現多項缺失，甚至造成球員受傷，又不接受外界會勘，背後有沒有人謀不臧的問題？有沒有不能說的秘密？被發現缺失卻急於掩蓋是要袒護什麼？

高競辦也強調，按照沈慧虹的說法「這已經不是道德的問題，而是涉及司法的問題」，時任正副市長的林智堅和沈慧虹，絕對有必要說清楚。