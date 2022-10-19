台灣指數公司今（19）日公布「台灣指數公司中小型A級動能50指數」2022年第四次成分股定期審核結果，該指數為中信臺灣智慧50（00912）ETF所追蹤。成分股大汰換，50檔中更換了高達43檔。納入和刪除之變動自今日盤後生效。

台灣指數公司中小型A級動能50指數成分股納入43檔：亞聚、八貫、名軒、華城、樂事綠能、和大、合機、劍麟、技嘉、毅嘉、環科、百容、怡利電、華建、榮運、中櫃、晶華、豐達科、奇鋐、鴻名、星通、盛達、建碁、耀登、創意、晶睿、嘉澤、晶彩科、世芯-KY、旭富、智伸科、時碩工業、東科-KY、jpp-KY、遠雄港、百一、詮欣、晶心科、緯穎、雷虎、寶一、寶成、宏全。

成分股刪除43檔：宏亞、東陽、昭輝、年興、首利、中興電、利奇、中砂、中電、五鼎、杏輝、神隆、上銀、裕隆、全友、精英、智邦、金像電、連宇、美食-KY、高林、訊舟、揚明光、洋華、TPK-KY、合勤控、上緯投控、聯德控股-KY、致伸、虹堡、界霖、中磊、金橋、飛捷、居易、華孚、樺漢、安集、穎崴、嘉基、昇陽半導體、振樺電、鈺齊-KY。