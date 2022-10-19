位處半導體S廊帶的岡山區，面積1公頃的新行政中心，明年初將公告招商，採公辦都市更新案採權利變換方式開發。

高雄市政府都發局19日舉辦「高雄市岡山區岡山段82-2 地號等10 筆土地及陽明段409地號等4筆土地都市更新事業公開徵求實施者案」招商座談會，數十家產壽險、資產管理、地產開發、建設公司等潛在投資者參與，包含大型開發商及高雄在地知名建商。

高雄副市長林欽榮表示，既有的岡山行政中心位處岡山商業發展密集區域，各機關建物多已服務逾40年，建物老舊、腹地狹窄且停車不便，高市府盤點北高雄S型產業廊帶及地區發展，考量岡山作為產業發展軸帶的核心城鎮，行政中心應擴大服務效能並展現後疫情時代空間格局，經參考地方民意與岡山整體發展藍圖，決定將現有行政機關搬遷至機15用地重建岡山新行政中心，藉此新建行政大樓提升服務效能，並將舊址更新重建、活絡岡山商業機能。

林欽榮指出，該案將藉由新舊基地併採公辦都市更新方式，同時開發兩街區，行政中心舊址部分將配合留在原址的岡山醫院，以街角廣場及退縮人行道，更新後將以TOD（大眾運輸導向開發）串聯岡山商業街區、醫療社區與車站周邊開發區域，配合鄰近113年即將通車的捷運RK1站約800米，提供社區舒適人行空間並延伸老街商業機能；另一方面，筧橋西側的新址基地將闢建岡山區綜合行政中心，未來將由區公所、戶政事務所、地政事務所、消防分隊、警察分局及清潔隊等機關單位進駐提供綜合行政服務。

林欽榮強調，該案也提供相當多元的公辦都更誘因，包含公辦都更投資共負比，絕對專業合理、都發局搭配「高雄都更168專案」加速審議、各機關預計機15新行政中心取得使用執照並點交後，6個月內完成搬遷、航高放寬達94.44米得使容積充分運用，且高市府原則不分配舊址房地，提供最大開發彈性等六大招商開發誘因。

高雄都發局長吳文彥表示，舊址開發基地都市計畫變更已經內政部都委會審議通過，北側臨岡山路345巷，未來將拓寬3米成為10米寬道路，提升道路容量同時減緩開發後的交通衝擊，並提供0.3公頃的廣場兼停車場用地，服務醫院及周邊居民活動停車需求，以及0.04公頃綠地柔和開發後對岡山醫院之影響，未來開發後臨岡山路側也將退縮6米、壽天路側退縮4米，營造優質人行商業徒步空間以及街角廣場，加上基地西側退縮開放空間與綠帶結合，將全區綠化集中設置，引入共融式設施創造全齡環境，營造友善舒適的社區綠帶徒步區。

都發局表示，岡山區新行政中心公辦都市更新案採權利變換方式開發，總面積約計1公頃，並於111年10月7日至11月7日辦理招商文件(草案)的公開閱覽作業，預定明年初正式公告招商。