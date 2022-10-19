加快節能減碳力道，紡纖廠擴大回收聚酯材料來源，已從廢棄寶特瓶，到研發織品、廢布料回收技術；遠東新（1402）今年已推出可視化織物回收聚酯纖維，將原本會被當成廢棄物處理的舊衣，再製成全新的紗線、布料與服飾。新纖（1409）用分解技術讓廢布處理後可重新抽紗製衣。

集盛（1455）則與成衣大廠聚陽（1477），攜手將紡織碎料回收後熔融成紗線，再製成可從源頭減碳95％的「成衣回收衣」。

遠東新指出，可視化織物回收聚酯纖維不需特殊染色，即可在布料上創造出自然麻花效果，並同時解決龐大二手衣回收問題。

另外，遠東新回收100％聚酯及100％純棉紡織品，藉由物理機械方式，無添加任何化學用品，將織物廢料轉化成100％再生短纖紗（廢料再製環保短纖紗），已應用於衣著、背袋、鞋材及家飾等產品上。

據了解，遠東新舊衣回收再製，已有與Adidas合作的成果，相關產品已上架銷售兩季度。

新纖為舊衣及廢布處理提供解決方案。布料回收纖維透過特殊技術處理，廢布處理後可重新抽紗製衣。新纖指出，使用全新分解技術的生物可分解纖維可被自然環境中的細菌分解，達到環保永續，目前正與客戶洽談銷售中。

「成衣回收衣」是回收聚陽成衣廠中的紡織碎料，再利用集盛熔融粒子技術和紡紗工藝，產製回收紗線、成布 ，再交給聚陽製衣出貨。

聚陽指出，「成衣回收衣」目前已獲五至六家美系品牌採用。