台灣指數公司今（19）日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」2022年第二次成分股定審結果，該指數為國泰台灣5G+（00881）ETF所追蹤的指數。成分股納入華通（313）、刪除南電（8046），並自今日盤後生效。