國泰台灣5G+ ETF指數成分股增華通、刪南電 19:132022/10/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司今（19）日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」2022年第二次成分股定審結果，該指數為國泰台灣5G+（00881）ETF所追蹤的指數。成分股納入華通（313）、刪除南電（8046），並自今日盤後生效。 北富銀 傳搶好市多聯名發卡權 智慧能源週 兩大新展登場 國泰股利精選30指數成分股增刪各11檔 台積電遭剔除 #華通 #國泰台灣5G+ #南電 #國泰 #ETF 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盧麗安：愛大陸與愛台灣不衝突 04:102022/10/19 產業財經 《基金》9月境內基金規模大減1900億元 美債、反向搶睛 09:282022/10/19 財經 鋒裕匯理先進醫療科技基金 熱募 04:102022/10/19 投資理財 韓孝周展現健康美 「古銅色肌膚＋肌肉線條」性感程度爆表 15:542022/10/19 娛樂 《國際經濟》泰觀光業復甦 借助孱弱泰銖 15:492022/10/19 財經 國泰投信：美優質投資級債 空間浮現 04:102022/10/19 投資理財 時論廣場》從國慶談民間國是會議（呂秀蓮） 17:362022/10/19 時論廣場 國建 連七年營收拚百億 04:102022/10/19 證券．權證 高股息基金、ETF 逆勢吸金 04:102022/10/19 財經要聞 好市多聯名卡換家！內行教1招免重辦：非會員也能暴買 13:152022/10/19 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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