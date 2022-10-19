台灣指數公司今（19）日公布「台灣指數公司特選Smart多因子指數」2022年第四次成分股定審結果，該指數為FT臺灣Smart（00905）ETF所追蹤的指數，此次共大汰換，新增33檔、剔除38檔。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。

台灣指數公司特選Smart多因子指數成分股納入33檔：台聚、亞聚、東陽、葡萄王、中碳、寶齡富錦、中鋼、盛餘、川湖、精元、可成、華固、台航、遠東銀、大立光、威強電、緯創、台勝科、碩天、日月光投控、拓凱、臻鼎-KY、桂盟、飛捷、旭隼、矽力*-KY、GIS-KY、帝寶、振樺電、志超、鈺齊-KY、福興、茂順。

成分股刪除38檔：聯華食、華夏、台達化、聲寶、和益、豐興、鑫永銓、宇隆、華泰、技嘉、微星、台光電、億光、友達、國產、冠德、晶華、美食-KY、台中銀、中再保、開發金、中信金、華立、奇鋐、威健、群創、華擎、敦泰、麗豐KY、精成科、巨路、華孚、台表科、捷敏-KY、申豐、福懋科、富鼎、富邦媒。