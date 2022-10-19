嘉義市長候選人李俊俋今與議員蔡文旭、議員候選人黃盈智、許明對舉行「嘉義文創園區與鐵路高架化真相」記者會。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今再度針對嘉義市鐵路高架化自籌款、嘉義文創園區等議題質疑嘉義市長黃敏惠，強調他與前市長涂醒哲共同爭取，為嘉義市爭取節省90億鐵高自籌經費，黃敏惠卻只會甩鍋，撇清責任，當他拿出具體數據指出市政問題，卻被黃敏惠批評是說三道四，反問黃敏惠的民主風範在哪裡？

面對對手一再質疑，黃陣營回擊，強調文創園區需要中央更多關愛與支持，市府一定會全力以赴，至於嘉市鐵高經費中央全額負擔是中央總統級的承諾，嘉義市應該做的工作會持續做，不應負擔的就要爭取。

嘉義市長候選人李俊俋與議員蔡文旭、議員候選人黃盈智、許明對舉行「嘉義文創園區與鐵路高架化真相」記者會，李俊俋抨擊，黃敏惠2005年至2014年執政9年，鐵路高架化沒有任何進展，直到他擔任立委，才與前市長涂醒哲共同向交通部爭取自籌款調降30億，蔡英文總統上任後將鐵高工程納入前瞻基礎建設、開始動工，他又爭取降低自籌款預算，再為嘉義市節省60億，共90億元。

李俊俋進一步提及，他在馬政府時代曾針對鐵高自籌款提出質疑，時任行政院長江宜樺、交通部長葉匡時都說中央無法全額負擔，反問黃敏惠當時是市長，也是國民黨副主席，有沒有為嘉市爭取？等到民進黨執政，鐵高動工才改口中央跳票？事實上市府、議會皆同意此事，抨擊黃是想出爾反爾、言而無信嗎？

李俊俋另拿出時序表解釋，市府管理文創園區十幾年，文化部負責文創園區只有2006年至2009年園區整建和2021新嘉文創終止契約後，黃敏惠卻將營運不善責任全推給文化部，根本是功勞市長攬、責任中央扛，把營運不善責任全部推給文化部。

至於昨黃敏惠提出「新10大旗艦計畫」，李俊俋認為，黃敏惠上次提出的「10大市政旗艦計畫」，經歷13年才完成3項，新10大要花多少年？預算從哪裡來？呼籲黃敏惠解釋清楚，也歡迎她一同參與辯論來討論市政。

黃敏惠陣營事後一一回應，指去年獲悉新嘉公司將與文化部解約，為保障園區內進駐業者權益，市府在文化部與店家協商會議中，表達力挺經營店家權益並希望與文化部合作立場，也主動籌辦許多大型活動活絡園區，指文創園區無論在交通區位或空間環境都相當良好，若文化部能將文創園區早日修繕活化，市府也一定全力以赴。

至於鐵高經費，黃陣營說，中央全額負擔是中央承諾，如今中央不僅跳票，且嘉市原本需配合38.3億元，已增加到48.21億元，相當於26年的免費學童午餐、3座總圖、8座國民運動中心或是每人1萬8000元振興消費現金，對地方的財政、建設及市民福利，都產生排擠效應，重申黃敏惠態度清楚，應該要做的工作就去做，不應該負擔就要爭取，會繼續要求中央兑現承諾，地方零自籌，對嘉義市才是最好的路！

對手質疑10大旗艦計畫經費，黃敏惠陣營回應，除地方逐年編列預算外，也要拜託中央支持，嘉義市會依規定提出計畫，爭取各部會經費補助，屆時也請所有嘉義人共襄盛舉。