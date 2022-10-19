不少人認為，兩人交往只要情投意合，年齡差距不是問題。日前有男網友透露，曾和一名年近半百的阿姨成為床伴，對方像是霸道總裁常搶著買單，但兩人只交往半年就終結關係，而他和新女友即將步入禮堂，豈料一直到見家長時才知道，女友媽媽就是當年熟悉的那位阿姨，讓原PO震驚地說：「差點吐出來」。

一名男網友在Dcard發文表示，大學時期和初戀女友談了一段轟轟烈烈的感情，最後卻慘遭「戴綠帽」，心痛的他因為友人一句玩笑話，興沖沖地上網搜尋「地方媽媽」，直說「想感受一下被疼愛的感覺」，在原PO的努力下，半年後終於遇到一名身材頗佳的阿姨，雖然年近半百，但外表卻像是30歲的大姐姐。

原PO表示，兩人約會時阿姨會搶著買單，還說「趁你現在年輕，多存點錢」，且阿姨偶爾還會在下班時間溫馨接送，讓原PO感覺就像和霸氣總裁交往，但他也坦言，兩人的交情並不深厚，阿姨絕口不提自己的感情狀況，「基本上就是很單純的床友」。

過了半年，原PO主動提出要結束這段關係，而阿姨也瀟灑回應，「好啊！那就之後再聯絡囉」，兩人就此斷了聯繫。不料，原PO後來和新女友論及婚嫁，約定要和對方家長見面吃飯時，卻和阿姨重逢。

「是你吧？等下我們裝不認識」。原PO才剛到餐廳門口就收到阿姨的訊息，但他也只能硬著頭皮赴約，而這次的聚會表面大家相談甚歡，原PO卻只覺得提心吊膽，「我其實中間已經不知道去廁所深呼吸幾次了，還差點吐出來」，最後，兩人的關係非但沒被拆穿，雙方父母更是相處融洽，甚至也確認了結婚的日期。這則貼文曝光後，在網路上掀起熱烈討論，不過有不少人質疑，這篇文章純屬創作。