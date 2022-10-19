受到尼莎颱風影響，台北災情嚴重，市長候選人勘災成為選戰焦點。《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊在「尼莎颱風相關討論」網路聲量走勢。陳時中最早取消競選行程，前往內湖、南港勘災，但又被爆闖紅燈及違停，穿著皮鞋勘災也引發爭議。該網站統計陳時中近一個月的網路負面聲量，在颱風來之前，網路負面聲量為17.5萬則；風災之後，陳時中竟累積破20.1萬則，增加2.6萬則。

《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析陳時中、蔣萬安、黃珊珊等3人的「尼莎颱風相關討論」網路聲量走勢，3人的網路聲量在10月16至17日風災發生當天及隔天，都呈現成長，但蔣萬安的聲量表現，在10月17日的2465則下滑至10月18日的636則；黃珊珊從955則下滑至362則；反觀陳時中的聲量從10月17日的5703則，成長到10月18日7581則。不過，陳時中高聲量的原因，在於近兩天因為穿皮鞋勘災以及遭爆料座車闖紅燈又違停，才使相關話題持續延燒。

該網站進一步分析他們3人近一個月的網路負面聲量。在颱風來之前，陳時中網路負面聲量為17.5萬則、蔣萬安為7.7萬則、黃珊珊3.5萬則；風災之後，陳時中的網路負面聲量竟累積破20.1萬則，增加2.6萬則，蔣萬安來到8.2萬則，增加了約5千則，黃珊珊則突破4.1萬則，增加約6千則。