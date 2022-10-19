全台唯一集結金屬產業鏈的台灣金屬材料暨精密加工設備展（International Metal Technology Taiwan，iMT Taiwan），19日起，一連三天在高雄展覽館登場，高市府經發局特別結合展會，舉辦「金屬製品AI技術加值研討會暨成果展示會」，分享金屬產業數位轉型解方與趨勢，並展示所輔導四家在地業者轉型成果，打造產業數位轉型交流平台。

高雄經發局19日指出，iMT Taiwan是全台唯一整合金屬材料、鑄造、鍛造、銲接、冶金、熱處理等製程與加工設備，涵蓋上、中、下游產業鏈的專業展覽，展現台灣金屬產業的成熟製程及客製化能力，每年都吸引不少國際買主專程來台。

經發局特別在會中舉辦AI研討會，由勤業眾信、美商行動貝果、台灣歐姆龍、研華、金屬中心等系統整合廠商及法人，解說產業轉型趨勢及成果，會中相關專業人士交流熱絡。

高雄經發局長廖泰翔表示，COVID-19疫情加速傳統產業轉型，加上遠距、無人化、大數據等應用逐漸普及，提高業者數位轉型意願，為此特別結合iMT Taiwan策畫AI研討會，邀請業界與法人專家，以ESG、大數據應用、自動化設備、整合化產線等數位科技角度切入，分享並展示經發局輔導的成果案例，藉由展會群聚效果強化氛圍，帶動在地產業轉型升級。

接受輔導的世德工業董事長陳光裕指出，AI智慧辨識技術輔助AOI自動光學檢測，已成為業界技術主流，透過數位科技能快速、精準判別產品瑕疵，讓漏檢率趨近於零，目前已將相關技術應用在扣件表面瑕疵檢測，有效解決產業痛點，提升國際市場競爭力。

經發局說，根據調查顯示，產品智慧檢測及製程線上品質預測為業界最有意願投入轉型項目，為此，AI研討會特別搭配展示會集合世德工業、旭和螺絲、晟田科技、明鴻工業等四家輔導案例，展示智慧化外觀瑕疵檢測技術、電鍍螺絲檢測機、零組件機械加工品質智慧監測技術及加工機具壽命預測等痛點解決方案與實例，可望藉此吸引更多廠商導入數位科技，加速產業升級及高值化發展。