美國聯準會跨大步升息，迄今累計今年升息300個基點，股、匯、債市出現連續殺盤，帶出景氣衰退的風險正在增加。星展集團據此更新市場展望，認為今年11月聯準會將再升息3碼，12月再升2碼，今年底聯邦基準利率將升到4.5％，2023年第一季再升2次的1碼，直到終端利率達5％。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉，19日在第四季投資展望說明中指出，聯準會大幅升息是為了維持就業市場、同時要持續對抗通膨，因此一直在關注是否達到預期的效果，才可能談下一步對策，卻已因此造成美國經濟的潛在衰退風險升高，由於投資市場總是走在景氣之前，「現在的關鍵問題圍繞在市場是否已經充分反映？」

隨著今年來美國聯準會的大幅升息，美國公債殖利率上揚超過三倍，美股已下跌近25％，星展財富管理目前並不預設市場是否會再如何走跌，對於投資人配置最多的股市，星展的觀點為「中立」，且僅看好至今仍可保持韌性的優質和高股息股票．例如醫療保健。

星展集團指出，市場近期特別震盪，但不代表沒有投資機會，閒置現金部份善用「平均成本法」，將殖利率已高於5%的A等級、BBB等級的公司債，作為槓鈴投資策略中，提供收益的資產。長期成長股部份，聚焦在「I.D.E.A.」概念公司，包括創新者、顛覆者、推動者和適應者等，確認平衡投資的緩衝空間。

陳昱嘉分析，目前股票評價面已充分反應諸多不利因素，儘管短線波動可能持續，但從長期佈局角度著眼，投資人依然可以預期合理的報酬。其中，科技股今年因公債殖利率大幅上揚而承壓；但隨著通膨環境和公債殖利率在未來數月可望出現逆轉，預期科技股將有機會領先反彈。