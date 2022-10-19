一位人妻近日在網路上抱怨，自己因為公司沒窗戶又沒冷氣開始穿短褲，沒想到老闆娘最近不滿大罵「你不要臉」、「我兒子還沒結婚耶」，甚至為此報警，之後還發出公告「禁止穿短褲上班」，最後為了資遣費、非自願離職等問題要鬧到警察來，貼文曝光後引發熱議。對此，人妻之前任職的民祥螺絲發出聲明，不過全文未提到短褲問題，遭到網友洗版砲轟。

原PO於貼文中附上穿去上班的牛仔短褲。（翻攝爆料公社臉書）

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，她因為公司沒窗戶沒冷氣而開始穿著短褲上班，沒想到老闆娘突然在9月2日為此罵她「我兒子沒結婚」、「你不要臉」，甚至為此報警說她穿著暴露，之後更發公司公告羞辱她，經歷一連串的糾紛後，非常痛苦的原PO看了身心科，才知道原來已經罹患輕度憂鬱症。

人妻在短褲事件後遭到公司發公告影射羞辱。（翻攝自爆料公社臉書）

之後原PO決定離開公司，老闆、老闆娘卻完全不處理，她求助勞動局協助處理資遣費、非自願離職、離職證明等事項；10月7日時她和哥哥回公司收拾東西、拿相關文件，公司卻只讓老闆兒子遞出自願離職單，還說有什麼問題上法院再說，甚至為此報警說「覺得有危險」，不過其實根本沒事發生，所以警方也就讓他們離開。

民祥螺絲發出聲明稿。（翻攝自民祥螺絲企業有限公司臉書）

對此，民祥螺絲在臉書粉專發出聲明稿，聲稱廖女（原PO）的言論並非事實，廖女任職時數天遲到、事病假高達28天、超過3日曠職，公司依法給薪、核假並持續關心廖女身心狀況，廖女8月22日提出9月15日離職後，突在離職日當天說可繼續上班，又在當月26日請病假，隔天說醫師希望多休息幾天，28日公司就收到存證信函。民祥螺絲敬告，廖女仍須循正道向勞工局或法院、調解會申請調解，公司將盡力配合、尊重結果。

民祥螺絲貼出主管和廖女的對話。（翻攝自民祥螺絲企業有限公司臉書）

不過，民祥螺絲聲明全文未提到短褲、報警等事件，許多網友因此紛紛回應，「神奇的聲明稿，奇文共賞」、「我看完了，聲明稿跟爆料短褲事件不搭嘎，一頭霧水」、「其實我只覺得這個兒子真的很倒楣，這下子大家都知道他還沒結婚，還有未來嫁進去可能會遇到的問題」、「聲明稿…卻略過大家最重視的短褲…」、「兒子跟警察才是最無辜的」。