2025年全國運動會在雲林，雲林競豔，精彩無限。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

2025年全國運動會在雲林，雲林競豔，精彩無限。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣近期在各項評比屢獲佳績，18日再報喜訊，雲林縣長張麗善與教育部體育署副署長洪志昌進行2025年全國運動會簽約儀式，正式宣告雲林縣將承辦2025年全國運動會，預計於2025年10月18日至23日舉辦33項競賽種類，屆時全國菁英運動選手將齊聚雲林角逐獎牌。

對於能承接國內最高等級的綜合型運動賽事，張麗善表示備感榮幸，去年主辦「2021全國中等學校運動會」大獲肯定，未來3年的籌備期間將卯足全力，發揮雲林縣優勢，延續2021全中運的氣勢，讓全國人民再次驚艷，呈現一場有別於以往的全國運動會，屆時將再次讓全國人民感受「雲林競豔，精彩無限」。

張麗善表示，2021年4月全國中等學校運動會（簡稱全中運）在雲林辦理，以「雲林上場，精采飛揚」為主軸，串起近70萬雲林鄉親的心，不僅聚集全國體壇學生菁英在雲林同台較勁，更讓近1萬7000名的選手、教練和裁判，以及來自全國各地觀摩參訪的貴賓，感受到雲林縣的用心與熱情，對全中運賽事期間的安排讚不絕口。

2021年全中運結束至今，依然有好友在不同的角落給雲林最大的掌聲與肯定。全國運動會（簡稱全運會）是國內規模等級最大的綜合運動會，每2年舉辦1次，以奧運、亞運最近1屆已辦或將辦的競賽種類為限。

雲林縣距離2005年辦理全國運動會至今已歷時近20年，為確保2025年全國運動會的舉辦品質，自獲教育部核定後雲林縣政府即著手盤點縣內各運動場館，目前規畫41個競賽場地中，有33個場館位於雲林縣，預計投入超過2億元經費整修，提升現有運動場館品質，以符合辦理全國賽會需求。

為讓全國運動會辦理品質再提升，雲林縣將花費超過12億經費，在高鐵運動園區興建1座符合國際級規格的田徑場作為主場館，目前已經進入規畫設計階段，完成後不僅提供高規格的運動場所，更可作為各項大型活動的最佳場所。

洪志昌表示，2021年全中運在張縣長所率團隊努力下，深獲各縣市代表隊、裁判、各單項工作人員肯定、也深獲評估委員青睞，最終評選雲林縣接辦2025年全國運動會。

洪志昌也指出，雲林縣在2005年曾舉辦過全運會，歷經20年再次接辦，他代表體育署感謝雲林縣府、張縣長勇於承擔國內最大運動賽會，體育署也會傾全力協助縣府團隊，讓2025年全國運動會在雲林再顯競豔、精彩無限。

雲林縣教育處補充，近年來對外，雲林縣積極辦理各項大型賽事，包含全中運、149甲草嶺公路半程馬拉松、U-23世界盃棒球錦標賽等賽事，皆獲好評，從中累積許多賽會辦理經驗。

對內，更增聘17位專任運動教練，積極推動運動績優選手4級銜接計畫，為了照顧優秀運動選手，自今年6月起，針對最近1屆全運會奪牌的選手發給每月6000元至2萬5000元不等的補助經費。，希望讓雲林縣的優秀選手無後顧之憂、專注訓練，在競技場上創造巔峰、繼續發光發熱。

「雲林縣不只是農業大縣，也絕對是1個體育大縣」，張麗善再次感謝所有支持雲林體育的民意代表、地方鄉親、企業、團體，讓雲林縣的體育賽事不斷、優秀人才輩出，未來我們也將持續與體育署共同合作，希望能整合更多資源挹注於雲林，相信睽違20年的全國運動會，雲林縣一定可以辦得有聲有色，歡迎全國民眾於「2025年全國運動會在雲林」賽會期間，踴躍前往各場館觀賽，為選手加油打氣。