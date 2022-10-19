「市場的事就是我的事！」掃市場、與攤商緊緊握手，是選舉必備基本功行程。國民黨台北市長候選人蔣萬安在臉書PO出照片，秀出昨(18日)清晨和台北市議員候選人郭昭巖、吳志剛、應曉薇及鍾小平一同走訪萬華臺北市魚類批發市場及第一果菜市場的場景。蔣萬安收到攤商熱情地送上哈密瓜、鳳梨、小番茄及象徵「凍蒜」的蔥蒜，他感動地喊：「市場的事就是我的事！」承諾未來一定讓在台北生活的人們，生活變得更好。

4小時的掃街，蔣萬安和市場民眾寒暄、與為蝦仁去腸泥的阿嬤話家常，收到來自攤商的許多祝福，他們熱情地送上哈密瓜、鳳梨、小番茄，以及象徵「凍蒜」的蔥蒜，給予他滿滿的鼓勵。還有支持者準備之前跟蔣萬安的合照，「這次特別洗出來要我簽名！」

令蔣萬安印象深刻的是，有攤商早早準備好代表祝福的保麗龍箱蓋，上面寫著「市長選萬安、台北一定贏」、「市長選萬安，台北一定安啦！一定要贏」等字樣，令他直呼真的「好暖心」！

蔣萬安獲得打氣的同時，也提醒著自己，身上背負許多民眾的期待，絕對不能辜負市民的期望。「市場的事就是我的事，未來我一定讓在台北生活的人們，生活變得更好。」