根據中新網報導，中歐班列「安徽皖維」定制班列首發儀式19日在合肥北站物流基地舉行。當日滿載可再分散性乳膠粉、聚乙烯醇等貨物，貨值超過268萬美元、共100個標準箱，將從合肥北站出發、經二連浩特口岸出境，預計12天左右抵達歐洲地區。

據了解，此次中歐班列「安徽皖維」定制班列成功首發，標誌皖維集團在傳統對外出口運輸的模式上，通過中歐班列開闢一條全新的陸路物流通道。

合肥國際陸港相關負責人表示，「安徽皖維」定制班列的開行，為合肥中歐班列定制化服務之路再添新成績，進一步推動合肥中歐班列和本土企業的合作。下一步合肥中歐班列將持續助推「皖貨皖運」，讓更多安徽本土品牌走出去。

根據統計到截至9月底，合肥中歐班列2022年已發送613列、年增率29％，並新增2個國家、23個國際節點城市。回顧8年來共累計發運超過2600列，形成通達18個國家、86個國際節點城市的國際物流網路。