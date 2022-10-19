今年「嘉購王」得獎者3個月累計登錄發票金額1499萬5419元，消費力驚人。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期88天的2022嘉義市購物節至10月10日圓滿落幕，發票登錄累計金額至10月12日23點59分止，已達6億3159萬817元，突破去年4.6億，再創佳績，今下午嘉義市長黃敏惠及建設處長田長沛使用彩球機抽獎，抽出「金石龍悅700萬輕豪宅」等獎項得主，張姓民眾成最大獎幸運兒。

黃敏惠表示，今年購物節只有88天，但發票登錄金額卻突破6.3億，遠勝去年98天的金額，謝謝金石建設董事長柯建利、副總柯怡君提供金石龍悅輕豪宅、嘉義市不動產開發同業商業公會理事長陳資雲提供10部Gogoro，大家攜手合作，共同為經濟發展而努力，尤其這次發票登錄超過74萬6000多筆，謝謝所有好朋友共襄盛舉、民間贊助單位與公部門共同努力，雖受疫情影響，但是消費力不減。

今下午市府安排在嘉市警察局進行「2022嘉義市購物節Facebook粉絲專頁」線上直播，在民間公證人林德昇律師見證下，直播抽出金額高達800萬元的好禮，其中百萬Toyota Rav4休旅車，得獎者序號為034711，得主為黃○利，金石龍悅一戶得主為張○婷，序號為035858，主辦單位將檢核發票內容是否符合活動資格。

黃敏惠接著公布「嘉購王」，得獎者3個月累計登錄發票金額1499萬5419元，第2名登錄金額為1254萬元，僅差249萬元與嘉購王擦身而過，市府表示，今年嘉義市購物節整體登錄金額突破以往外，個人累積登錄金額除2位登錄金額破千萬元，還有36位民眾登錄金額破百萬，展現驚人消費力。

另活動倒數3天為雙十連假，除了購物節活動刺激外搭配連假旅遊熱潮，最後5天，10月8日至10月12日登錄金額更高達8000萬元，同時登錄總金額在國慶日當天破6億元，嘉義市購物節為突破6億元準備價值近2萬5000元國際牌除濕機當獎品，由1位蔡小姐以600元生活用品發票獲得，讓她直呼太幸運。

市府表示，今抽出幸運得主的中獎名單預計20日在「2022嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁公告，公告後將透過電子郵件或電話等方式進行中獎通知，每位中獎人都要帶身分證及親簽領據，紙本發票登錄的中獎人需再攜帶中獎發票正本，電子支付加碼獎中獎人則攜帶使用電子支付付款的手機並提供消費紀錄，以利後續活動小組查核。