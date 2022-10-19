警消獲報趕抵現場，緊急將傷者送醫救治。(台中港務消防隊提供)

台中港1號碼頭西側船修廠船塢，19日上午發生工人墜落的工安意外！德運輪進塢維修時，一名劉姓維修員進行船舶維修作業時，不慎從約5公尺高的甲板上摔落一樓甲板，造成胸椎與腰椎粉碎性骨折；警消獲報趕抵現場，緊急將傷者送醫救治。經檢查胸椎第12節與腰椎第4節粉碎性骨折，住院手術治療中。

台中港務消防隊指出，19日上午11時26分許，獲報台中港1號碼頭西側船修廠船塢有人墜落受傷，立即派遣防風林消防分隊一車人前往救援，警方於11時32分到達現場；50歲的劉姓男子進行船舶維修作業時，不慎從約5公尺高的甲板上摔落一樓甲板，意識清楚，立馬送到梧棲童綜合醫院救治。

童醫院表示，劉男於中午12時3分到院，經檢查胸椎第12節與腰椎第4節粉碎性骨折，收住普通病房並手術治療。

台中港務分公司說，經查海盛公司承租船塢，專為德運輪修護作業時，劉姓維修員人員從甲板墜落機艙，已通知作業廠商於8小時內，通報台中市政府勞檢處到現場進行勘察，調查是否有人為疏失及責任歸屬？詳細案發狀況，尚待權責單位進一步調查釐清中。