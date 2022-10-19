清潔隊員節即將到來，徐榛蔚感謝全體清潔隊辛勞、鄉公所致力推動環保工在。（花蓮縣府提供）

25日清潔隊員日將屆，為體恤清潔隊員辛勞，縣府今舉辦感恩活動，並表揚績優清潔隊員、資深清潔人員等，縣長徐榛蔚肯定隊員為花蓮縣環境清潔、防疫及推動資源回收工作付出與辛勞。

徐榛蔚說，無論刮風下雨、颱風地震、年節喜慶，在大家休息之時，清潔隊員堅守崗位、盡忠職守為維護花蓮環境付出，也讓花蓮在全國各項環保評比中，名列前茅。感謝環保局、13鄉鎮清潔隊的支持。

徐榛蔚由環保局副局長饒慶龍陪同出席，在新天堂樂園舉辦這場感恩活動。受表揚有加強資源回收工作績優公所、資深清潔人員45人、績優清潔人員20人及辦理資源回收業務成績優良清潔隊人員59人。

環保局指出，花蓮縣在今年「全國縣市施政滿意度調查」中勇奪3金6銀的成績，其中在環境保護面向，更是獲得金獎的肯定！而在110年度環保署全國執行機關資源回收考核中，由於增加了多項創新作法，加上各鄉鎮市公所全力配合源頭減量工作，使得花蓮縣的資源回收率再創新高，大幅提升至54.59％，深獲環保署高度肯定。

環保局為解決垃圾問題並加強資源回收分類，大力推動東大門環保夜市、辦理餐具租借、與泛舟業者結合推行資源回收宣導、於觀光景點設置資源回收宣導攤位、設置袋袋愛分享箱、二手物與二手書交換站、打造具節能減碳的行動資源回收宣導車。

環保局也力推聯合國17項永續發展目標（SDGS），讓花蓮達到減塑減廢、環保有機、再生循環、節能減碳等概念落實於日常中，讓韌性循環成為這座城市的核心，使環境永續成為花蓮生活的一部份。