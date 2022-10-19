國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部19日接連舉辦數場後援會成立活動，場面熱鬧。(盧秀燕競選總部提供)

國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部19日接連舉辦數場後援會成立活動，場面熱鬧。(盧秀燕競選總部提供)

國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部19日接連舉辦數場後援會成立活動，場面熱鬧。(盧秀燕競選總部提供)

九合一選舉倒數38天，國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部接連成立多個後援會，其中包括台中精密園區聯合後援會、台中商圈聯合後援會、沙鹿後援會、大肚後援會及律師後援會，整個競總熱鬧滾滾。盧團隊強調，選情逐步加溫，各行業與各區基層民眾站出來，表示認同她女力執政的風格。

來自台中海線的民眾，今天早上在大肚區里長聯誼會長、大肚永和宮主委陳銘潭及沙鹿區里長聯誼會長、公明里長蔡水松等人號召下齊聚盧秀燕競選總部，宣布成立大肚盧秀燕後援會及沙鹿盧秀燕後援會；而中華民國全國商圈總會長劉阿真與台中市商圈觀光文化產業聯合會理事長張聖明也號召商家站出來，由大里中興商圈、東勢區形象商圈、一中街商圈、天津路服飾商圈、自由路商圈、大甲商圈、大雅學府商圈、台中電子街商圈共同成立盧秀燕商圈後援會。

盧秀燕競選總幹事顏寬恒表示，商圈是台中民眾的日常生活場域，也是所有台中人成長的共同記憶，全台近3年來面臨疫情挑戰，但台中市在盧秀燕的努力下，成功舉辦台中購物節等活動，帶動全國民眾來台中消費，去年更創下291億元登錄金額，呼籲大家站出來力挺盧秀燕，讓她能繼續努力、帶領商圈發展。

19日下午，台中精密園區聯合後援會成立活動也在「燕子總部」舉辦，台中市總工業會、台中市潭雅神工業廠商協進會、精密園區廠協進會都參與，盧秀燕競選總幹事楊瓊瓔說，盧秀燕領導的市府團隊3年多來努力招商引資，企業投資台中金額至8月底已突破2兆564億元，更創下六都最低失業率。

楊瓊瓔強調，一位過去支持綠營的廠商今年表明願支持盧秀燕，主要是因為盧秀燕為台中建設綠美圖、國際會展中心，這些重大建設正在進行中，若換市長，建設將充滿不確定因素；市民不問藍綠、只問政府有無做事，讓她相當感動，呼籲大家11月26日為自己、為台中的發展而投票。

精密園區廠商協進會理事長張瑞芝說，疫情衝擊各行業，所有廠商都在苦撐，市府團隊對廠商的關心讓人倍感貼心，提供各項協助也讓廠商看到市府的魄力，要為盧秀燕拉票、固票。

盧秀燕競總晚間並舉辦律師後援會成立活動，盧秀燕開心比出愛心手勢、與女力律師成員合照，她強調，正向選舉是她努力的目標，一直以來都不回嘴、不說批評的話，也希望律師後援會只是用來幫她拉票、固票，在選舉期間不必動用法律訴訟，藉以建立起民主選舉的良好示範。