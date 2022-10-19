29歲女星昆凌嫁給天王周杰倫後，結婚多年感情仍像是熱戀，更育有1子2女，一家五口幸福溫馨模樣常羨煞眾人；昆凌還沒30歲就已是3寶媽，最近她一襲低胸黑皮裙出席活動，超有料身材讓裙子看似快撐爆，S曲線更讓人讚嘆「看不出生過三胎」。

昆凌5月宣布平安生下小女兒「Jacinda」之後，產後迅速恢復曼妙體態，激瘦模樣就曾引起討論，今日下午昆凌在IG曬出到台中出席活動的美照，不科學身材再度讓網友暴動。

昆凌性感現身活動，不科學身材又引起討論。（圖／摘自昆凌IG）

畫面中昆凌紮起長髮看起來俐落幹練，身上穿了一件細肩帶低胸皮裙，下擺還開高衩到腿根，從側面看她S曲線嶄露無遺，而皮製的洋裝也因為昆凌「腰束奶澎」好身材，呈現出衣料快被撐爆的樣子，女人味十足。

許多網友看到昆凌如此性感，都紛紛被辣暈，激讚她的好身材，「太美了吧」、「不敢相信這是生過三胎的女人」、「越來越有女人味，身材太好了吧」、「這身材很可以，羨慕周董」、「有種越來越漂亮的感覺」。