寶島羽球一姐戴資穎正在丹麥公開賽為個人成績奮戰，激烈攻防更是引起球迷們的高度關心與期待，由小戴代言的Epson全新4K智慧雷射電視EH-LS80在19日正式推出，透過百吋大畫面拉近用戶與大視界間的距離，無論是賽事轉播或是影劇娛樂，皆能帶來有如身歷其境般的沉浸式體驗，輕鬆打造家庭影音娛樂的新「視」代。

Epson品牌代言人戴資穎在體驗了Epson的投影機產品後，對於投影機的影像品質有了顛覆性的改觀，她表示：「Epson無論是在影像畫質或亮度的表現上，都顛覆了我過往對於投影機需要在暗處才能擁有清晰畫面的既定印象。Epson投影機在投出大畫面之後，不論是影像畫質或是亮度的表現，依然十分優異。」

小戴更分享，因為投影機與家人之間的感情也更加緊密，她補充：「長年在海外征戰，遠在台灣的家人可以即時透過投影機轉播自己的比賽，大畫面帶來的臨場感，就像是坐在場邊為自己加油一樣。知道家人們無不賣力為自己應援，儘管距離相隔遙遠，但透過百吋大畫面，也更加拉近與家人間的距離感。」

為慶祝新品上市，戴資穎再度與Epson攜手推出新款極限量選手卡「空間魔法師」，為用戶帶來升級的居家影音娛樂品質與生活神助攻，全新廣告影片於19日晚間7點於Epson Youtube頻道及臉書粉絲團進行首播。