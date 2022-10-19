討罵！國產疫苗高端不被日本承認，若要去日本，接種高端的民眾必須自費3500元做PCR才能入境，是否讓打高端的人補打其他疫苗？衛福部長薛瑞元今(19日)表示正在研議，下午中央流行疫情指揮中心就宣布了相關辦法。但資深媒體人周玉蔻不客氣在臉書開嗆：「看似一本正經，根本是呼攏人的！討罵！」並呼籲薛瑞元：下令高端替有赴日行程安排的高端族免費做PCR，才是誠實具體方案啦！

薛瑞元今(19日)出席立法院社會福利及衛生環境會議，國民黨立委賴士葆質詢時問到，打高端疫苗的補打方案何時會出爐？並表示打高端者要再打3劑疫苗，第2劑跟第1劑要間隔6到8週，再打第3劑要隔105天，可憐的高端族要等半年才能去日本，不如花3500元做PCR算了？薛瑞元回應，現在正在研議，很快就會有答案，最快今天或明天就會出爐。

中央流行疫情指揮中心最新公布高端補打疫苗相關規定。（中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心下午隨即公布，自今天起，提供接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種1至3劑台灣核准專案輸入的疫苗，需與前一劑間隔至少12周（84天）；逾30萬人3劑皆施打高端，補打可混打莫德納及BNT等mRNA疫苗，但次世代疫苗只能當追加劑使用。指揮官王必勝說，接種劑次與間隔部分，接種高端疫苗以外廠牌第1至2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週（28天）以上；高端疫苗以外廠牌的第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12周（84天）。

「恕我不客氣，指揮中心剛剛公佈的補打高端方案，落落長看似一本正經，根本是呼攏人的！討罵！」周玉蔻還預告，詳細論述，明天早上電台節目仔細説分明！周玉蔻並對薛瑞元部長喊話：目前的情況是，下令高端替有赴日行程安排的高端族免費做PCR，才是誠實具體方案啦！