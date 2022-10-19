台南市副議長林炳利上月底病逝，台南市議會24日將補選副議長，由於無黨聯盟總召林阳乙宣布不參選後，國民黨、民進黨今天下午都發出甲級動員令，召開黨團會議，國民黨團一致通過推舉議員李文俊參選；民進黨團決議不提名人選，讓林炳利功德圓滿、完整當完這個任期，也呼籲其他黨團別推派人選。

國民黨有15席，原本黨團發言人蔡育輝表態參選，今天開會時，李文俊也表態參選，且有信心掌握其他黨籍5席關鍵票，黨團最後一致通過由李文俊參選。蔡育輝也說，希望李文俊全力以赴，為藍軍爭取榮耀。

民進黨團有22席，由於成員意見分歧，開了2個小時才有結論。總召劉米山表示，少數認為民進黨很有機會爭取到副議長，不該放棄機會，但多數人認為，召開會議審預算可以，若只開一天會，為了補選副議長，就沒意義。他說，第3屆議員任期至12月24日，只剩2個多月，再扣除補選程序，即便完成副議長補選，補選出的副議長任期也只有2個月，對議會運作實質意義不大。

劉米山說，多數人不希望補選出來的副議長，蓋過前議長林炳利過去對議會的表現，因此不提名人選。黨團發言人呂維胤也呼籲其他黨團也不要推派人選，讓林炳利功德圓滿。

由於國民黨團掌握席次不足以當選，也將再與無黨團結聯盟協商共推人選。根據規定，若補選當日第1輪沒有產生人選，依相關規定進行第2、3輪投票，出席人數各為二分之一、二分之一及三分之一，若民進黨不推人選，第3輪時，國民黨很有機會拿下副議長寶座。被問到24日當天民進黨團是否甲級動員不出席？民進黨團則強調，會再討論。