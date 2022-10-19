在這3年疫情期間，不少消費者都開始了下廚的習慣，更有相當多料理新手加入，加上因為現在遠距辦公成為趨勢，在家工作的家長也更想快速完成料理，好讓自己有更多時間完成工作跟兼顧小孩，而今年Panasonic再度看準消費者需求，推出了一系列如時短調理組合，又或是自動調理組合廚電優惠，讓不管是新手或雙薪家庭，都能快速出菜省時間。

Panasonic日本製可變壓力IH電子鍋 SR-PAA100，擁有日本獨家專利的「循環可變壓力」及日本首創「5段IH立體包覆加熱」技術，輕鬆煮出甘甜飽滿米飯。（Panasonic提供）

在台灣人家中的餐桌上絕對不能少了米飯，Panasonic IH電子鍋在日本已經累積了10年銷售第一、日本熱賣388萬台，而現更把Panasonic日本製可變壓力IH電子鍋（SR-PAA100）引進台灣，主打兩大關鍵以煮出甘甜飽滿米飯，包括日本獨家專利的「循環可變壓力」技術，經5次加壓及減壓的循環變化後，徹底沸騰米粒，讓米飯變得蓬鬆，同時釋放米芯最深層的甘甜，將口感提升至新境界。

Panasonic日本製可變壓力IH電子鍋 SR-PAA100，定價1萬9900元，買就享10天鑑賞期，同時送白玉玻璃碗盤組及限定送台灣松下60週年紀念對杯，登錄再送Panasonic電熱水瓶。（Panasonic提供）

再加上日本首創「5段IH立體包覆加熱」，以IH加熱線圈全面大火力加熱，能將米粒從上到下充分翻攪且均勻受熱，煮出粒粒分明又飽滿的米飯，同時還內建24項炊煮行程，可依個人喜好選擇想要的米飯口感，就連難煮的糙米也能輕鬆煮得香Q美味。

Panasonic 30L蒸烘烤微波爐 NN-BS1700，採用日本技術的64眼紅外線，瞬間全面偵測爐內溫度，更會智慧辨識食材精準自動調節火力，讓料理新手快速上桌不失敗。（Panasonic提供）

另外想要簡單、快速上桌的，當然還少不了超萬用的Panasonic 30L蒸烘烤微波爐 NN-BS1700，不管是從解凍開始，到蒸、烘、烤等各種料理方式都能一機包辦，其採日本技術的64眼紅外線，瞬間可全面偵測爐內溫度，智慧辨識食材種類、大小及份量，再精準自動調節火力，以加熱至適合的溫度，即能防止一般微波爐如解凍不完全、羹湯料理沸騰溢出等問題，更有內建菜單的自動料理組合，新手也不怕失敗。

Panasonic 30L蒸烘烤微波爐 NN-BS1700，定價3萬6900元，現推出買即送膳魔師不銹鋼可提式食物保溫罐，再享限定送台灣松下60周年紀念對杯。（Panasonic提供）

配上業界首創的旋風微波加熱技術，還能同時處理兩品料理，像冷凍食品與常溫食材同時加熱，都能由內而外均勻加熱熟透，也能享用溫度相近的口感，頂部更是全平面燒烤搭配雙面烤盤，不用動手將食材翻面就能達成外酥內軟、鮮嫩多汁且烤色均勻，也能做出現代人喜歡的健康蒸煮、舒肥料理，料理後還有內建多樣自動清潔模式，一鍵即能清潔爐內，可是一機包辦了所有料理的麻煩事。

Panasonic加熱型養生調理機 MX-ZH2800，定價7290元。（Panasonic提供）

除了以上兩款必備的廚電以外，像想要快速上桌的，還有電氣壓力鍋 SR-PG601，能自動烹煮、洩壓，無須顧火即可將大骨湯燉煮入味軟爛，三菜一湯隨時搞定，另外講求養生的，就有加熱型養生調理機 MX-ZH2800，內建了8項自動食譜，只需選用「湯品行程」，即可輕鬆品嚐香濃綿密的南瓜濃湯；明年2月25日前，Panasonic推出「感恩有禮賞 美味鑑賞3重送」優惠，買指定廚電享10天鑑賞期，再享買就送、登錄送即限量送優惠，把握最近周年慶優惠時機入手更划算。