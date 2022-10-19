疫情年代，即使解封，但面對的挑戰仍然不變。台北市立交響樂團製作歌劇《奧泰羅》，將在本周五、周日登場，票券已完售，但因演出人員健康因素，劇中的「亞果」一角將由男高音萊斯特．林區（Lester Lynch）代打演出，現在他人正在從美國飛來台灣的飛機上，可說是挑戰不可能的任務。

北市交推出年度製作歌劇、威爾第的《奧泰羅》，由義大利指揮家馬可．波米（Marco Boemi）、台灣導演王嘉明聯手打造，同時還有男高音布萊恩．利傑斯特（Bryan Register）、台灣女高音左涵瀛擔綱主演，兩場票房已銷售一空。

面對臨陣換角，劇組人員也緊急應變，由指揮家馬可推薦的萊斯特，過去也曾飾演「亞果」一角，因此他爽快答應，趕赴台灣，預計在周四排練，周五正式上場演出。

馬可表示，《奧泰羅》是他最喜歡的一齣歌劇，「很高興第一次在台北演出就帶來這齣作品。因為歌劇《奧泰羅》中，樂團音樂比以往歌劇更具象徵性，這對樂團來說是具有難度的，但是TSO做得非常好。此外，另一項難度是整齣劇的聲響從很微弱、很輕柔到爆炸性的音量，樂團從中間找到非常好的平衡。」馬可有自信這將是場非常精彩的演出。

布萊恩表示，「奧泰羅」這個角色最讓他震驚的是，為什麼一個這麼有權、有勢又有智慧，能夠統領整個社會的角色，卻這麼輕易地被愛情擺佈？左涵瀛則形容女主角「黛絲德莫娜」彷彿一杯好酒，喝一口時帶有青澀感，可是越醇越香，隨著劇情發展，所有的轉變是這麼複雜、強烈。

王嘉明將場景設定在戰爭的地下避難所，空間敘事黃怡儒在舞台上打造了一座如車站般的拱頂，以及進入地下空間的階梯，點出劇中即將引發的內心戰爭，以及內心所需的避難所。服裝設計賴宣吾融合文藝復興時期風格與現代，為主要角色打造傳統禮服，也在劇中融入了龐克、街頭流行文化等元素，用服裝突顯劇情的高潮迭起。

演出將於10月21日晚間及10月23日下午在台北表演藝術中心大劇院登場。