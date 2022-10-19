海線求職民眾對從事食品產業有很高的意願。（台中市政府提供）

沙鹿徵才活動現場，民眾積極求職面試。（台中市政府提供）

「給他魚吃、不如教他釣魚！」台中市政府勞工局昨日在沙鹿區公所舉行「食品產業-徵才活動」，集結海線在地9家食品製造業、4家餐飲服務業、2家零售批發業共同徵才，共提供620個職缺；其中4萬元以上薪資職缺135個、不限學經歷職缺207個，吸引約500位民眾前往求職，初步媒合率達六成五。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕重視食安問題，從原料到成品層層關卡都嚴格把關，守護市民健康安全。隨疫情趨緩和企業加碼投資，台中市就業市場活絡，為紓解食品產業人力需求，特於海線舉辦徵才活動，包括日本雲雀餐飲集團釋出100個以上職缺，有儲備店經理、儲備店主廚、內外場正、兼職等、全聯福利中心生鮮食品供應商「善美的」，及全國第二大連鎖便利商店「全家」也各提供50個以上工作機會，職缺豐富，現場許多求職民眾對從事食品產業有著很高的興趣及意願，紛紛參加面試，非常熱鬧。

二度就業婦女陳小姐說，隨小孩今年9月入學後，空間及時間增加，生活開銷和教育支出也提高，為減輕經濟壓力想重返職場，在臉書粉絲專頁「勞動in台中」得知此活動，前來應徵固定日班職缺，希望下班後可兼顧家庭、陪伴小孩，很高興經過面試錄取善美的公司品保人員。

應屆餐飲管理系畢業的求職青年李先生指出，他住在海線地區，對於台中港三井Outlet餐飲業的內外場服務非常有興趣，這次面試也順利錄取杰立餐飲-開丼公司儲備幹部。

台中市就業服務處補充說明，除10月規畫「樂業台中市･幸福進行市」系列徵才活動外，另11月12日上午10時至下午2時也將在陽明市政大樓舉辦徵才活動，邀請30家企業設攤、提供超過1700個工作機會。