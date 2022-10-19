OPEC+會議決議11月起每日減產200萬桶；歐盟對俄羅斯的石油禁運制裁也將自12月開始，隨著冬季用油旺季的步步進逼，供給減少併同需求增加，推升油價出現強勁反彈，預期回落的通膨，增添新變數。凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳表示，當通膨走勢與市場預期不一致，例如通膨下滑速度較市場預期慢，震盪就在所難免。

李怡勳指出，今年以來股債齊跌，傳統股債平衡分散風險機制已不足以因應市場的劇烈變動。以烏俄衝突與美國加速升息下的美股市場表現來觀察，今年前九月股5債5的傳統股債平衡型策略下跌20.3％；沒有債券提供下檔風險保護的純股票策略，更面臨23.9％的修正；相較之下，同一時期納入對抗通膨資產的多重資產策略，模擬回測為下跌17.3％。顯見當處於高通膨環境下，投資策略納入對抗通膨資產，不論相較於股債平衡型或單純股票資產，都有更為顯著的抗跌能力。

李怡勳解釋，投資策略納入對抗通膨資產，以大宗商品、REITs及抗通膨債券有效連結通膨，在通膨預期上升期間，或是停滯性通膨期間，股債較為承壓時，可望更具抵禦逆風能力。觀察今年以來截至10月14日的年化波動度數據，以單純美股策略的24.3％最高；股5債5平衡策略以14.3％的年化波動度次之；加入對抗通膨資產的多重資產策略則以11.6％的年化波動度，在三者中展現出最低的波動度。以此觀之，建議力求穩健或風險承受度較低的投資人，可考慮在投資組合中加入對抗通膨資產，為資產多加一層防護罩，不僅能抵禦獲利受通膨所侵蝕，還能提供下檔風險保護。

不論接下來會面臨停滯性通膨進入延長賽，或是面臨經濟進入輕微衰退時期，李怡勳認為，有對抗通膨資產的「防護罩」，搭配信用風險模型精準掌握景氣變化，因應不同景氣階段靈活調整對抗通膨資產與股票+掩護性買權、非投資級公司債、投資級公司債等資產配比，有助於投資人對抗通膨與金融市場可能面臨到的股票下跌風險、信用違約風險與利率上行風險，也能致力於全方位調控下檔風險，升級資產的抗跌能力。