111學年HBL高中、JHBL國中籃球甲級聯賽資格賽，20日起在花蓮小巨蛋、中正體育館同步開打，國、高中賽事男、女子共4組合計77隊參賽，期中7隊首度與賽，參賽隊伍數目，以及賽程從10月20到30日長達11天，總比賽場次179場，都創賽事新猷。

備受矚目的HBL男子組32隊與賽，平上季締造的史上最多，含首度嘗鮮的外島稀客馬祖高中，隊史第一次挑戰HBL甲級賽事，取代曾在94學年封王、但上季結束後吹熄燈號的老牌勁旅台南新榮高中，另31隊則悉為上季老面孔，讓HBL男子組參賽隊得以維持上季的32隊。

HBL女子組11隊、JHBL女子組11隊，雙寫歷來最多，JHBL男子組則23隊，加上HBL男子組32隊，4組合計77隊與賽，首度超過75隊參賽，比上季72多5隊，77隊將爭取4組共24個晉級預賽名額，想打進預賽的總上榜率僅三成一。

HBL男子組上季8強光復高中，南山高中、能仁家商、泰山高中、松山高中、高苑工商、東泰高中與錦和高中免打資格賽；HBL男子組資格賽從10月26到30日進行5天、總場次64場對抗，32隊分先8組，各打單循環第一輪，各組第一共8隊取得種子隊資格，各組第二、三名共16隊，交叉抽籤後，進行第二輪淘汰賽，8支勝方最後一輪挑戰8支種子隊，8支贏隊晉級，搭上預賽班車，與上季八強共16隊，參加下月16強預賽，爭取12張複賽門票。

HBL男子組E組被評為「超級死亡之組」，有桃園治平，及基隆商工、彰化成功高中、台南陽明工商，其中基商新任教練張立杰，上季甫率新北錦和高中首闖HBL男子組8強，季後張立杰考上基商專任教練，他與成功教練檔戴致昌、張銘峰的助教張銘峰，都出身HBL泰山、UBA台師大，張立杰是學弟，此次資格賽學長、學弟各領成功、基商「強碰」，精采可期。

HBL女子組上季8強，免打資格賽的隊伍有淡水商工、北一女中、永仁高中、陽明高中、普門高中、金甌女中、南山高中及南湖高中HBL女子組資格賽10月20到26日在小巨蛋舉行，7天總場次29場，11支參賽隊伍先分兩組打單循環，各自6、5隊，2支分組第一直接晉級，2支分組第二含A2、B2，外卡賽第一輪跳過，先由分組三、四名交叉捉對，B3對A4、A3對B4，2支贏隊再各自挑戰A2、B2，2支贏家晉級，搭上預賽班車，與上季8強共12隊，參加12月底的12強預賽，爭取8張八強賽門票。