快閃演出、現場直播、講座馬拉松等快閃模式，成為現下風潮，今年大稻埕國際藝術節引進全新的文化實驗，推出「Pop-up for Pop 推測設計乍現計畫」，反映當下社會現況。

策展人曾乙文表示，推測設計（Speculative Design）是英國皇家藝術學院率先推動的設計輕運動，引領全球設計新思潮，核心在於透過設計、展覽、活動等反映當下社會現狀，包含科技發展帶給人與社會結構的副作用，「當人們平均閱讀的時間只剩20秒，知識的傳播會變成什麼樣子？」

也因此，行動裝置與光纖網路發展的數位時代，隨之而來衍伸出標題黨與短影片等資訊輸出的形式，塑形了追求快速、欲求不滿的生活型態。也因此，這次活動裡也規劃了快閃講座《Pop-up Window！快閃視窗！》，邀請不同領域50位專家同時短講、直播，並連動松菸的「不只是圖書館」舉辦線下加映場。

此外，還有線上展廳《Pop-up Notice！設計破譯！》，呼應實境空間轉向虛擬化的趨勢，利用國內外推測設計作品探索線上展覽的展陳形式，觸發線上線下空間互動的機會。並帶出具有論述性的社會議題，提供民眾反思的交流平台。

《Loading Night！重置之夜！》將透過金馬影帝陳以文、劇作家朱凱柏的聲音表現，藉由生死話題，演繹出在這紛亂時代下該有的沈思。曾乙文表示，當天演出將以古典樂牽動聽眾情緒，「先由弦樂拉起躁動之感，再以泛音的多聲波頻率模擬回歸寂靜的宇宙，將讓參與者身心沈澱，安置自我，體驗把自己重新開機的特有感受。」活動將於10月21日開始至30日。