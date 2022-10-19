哈瑪星風華再現促進協會與高雄在地團體「戀車ㄔ漢」於23日合作舉辦「哈瑪星勁車數位公益嘉年華」，邀請大家一起同樂。（柯宗緯翻攝）

為行銷哈瑪星商圈數位轉型成果，高雄市哈瑪星風華再現促進協會將在10月23日與在地特色汽車團體「戀車ㄔ漢」合作，在臨海三路封街舉辦「哈瑪星勁車數位公益嘉年華」，除有40輛經典名車、古董及改裝車展示，還有精采歌舞表演、萬聖踩街遊行、趣味討糖等活動，另有多元商品特色攤位展售，邀請民眾踴躍參與。

哈瑪星風華再現促進協會理事長陳慧玟指出，哈瑪星商圈為高雄最早轉型數位觀光導覽商圈之一， 23日活動當天推出「哈瑪星專屬消費平台」，民眾下載加入會員後，將定期收到商家優惠資訊、消費攻略、生日禮、會員優惠、集點活動與店家來店禮等多重優惠，活動當天加入者即贈紀念杯墊乙個，限量千個送完為止。

此外，活動當天在哈瑪星合作店家或市集店家消費，累計滿3家並取得證明，即可獲得一張集合150多家合作商店優惠的「哈瑪星慢遊卡」，在好玩好逛的哈瑪星商圈內獨享專屬優惠。此外哈瑪星商圈臉書粉專有票選自己喜愛的參展酷炫車輛活動，投票者有機會獲商圈小禮物。

這場「哈瑪星勁車數位公益嘉年華」預計10月23日下午1時開跑，由裝扮多元的COSPLAY帶領Vespa偉士牌車隊隨行，從哈瑪星代天宮出發，繞行哈瑪星後至哈瑪星貿易商大樓前臨海三路活動場地，民眾可自由變裝跟隨隊伍遊行。

此外商圈也首度推出數位萬聖討糖趣活動，根據所獲數位糖果數量兌換獎品，活動部分款項將捐贈給社團法人台灣愛與希望國際關懷協會，詳情參閱哈瑪星商圈臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/gMKmZR)。