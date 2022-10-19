緬甸商業大城仰光一座監獄外，今天驚傳炸彈爆炸，至少有2枚炸彈引爆，造成8人死亡，其中包括一名年僅10歲女孩，另有18人受傷。

法新社報導，緬甸軍政府當局在聲明中說，在群眾排隊準備把要給音山監獄（Insein Prison）囚犯的包裹交給櫃台之際，炸彈爆炸。聲明中未說明爆炸的次數。

軍政府稱爆炸案是「恐怖分子」所為。軍政府表示，死者中包括3名獄方工作人員，以及1名年僅10歲的女孩。

軍政府還說，安全部隊已拆解附近發現的另一個「土製地雷」。

一名在櫃台排隊的目擊者告訴法新社，第一聲爆炸聲響在當地時間上午9時30分左右傳出。

這位要求匿名的目擊者說：「然後很快就聽到另外兩聲。之後，我們也聽到了槍響。」

根據新聞入口網站「今日緬甸」（Myanmar Now）和伊洛瓦底江新聞（The Irrawaddy News），殖民時期建造的音山監獄的包裹櫃台附近，今天上午大約9時40分傳出2起爆炸聲和槍響，造成3名獄方官員和5名訪客死亡。

基於安全因素要求匿名的一名目擊者告訴路透社：「我一聽到爆炸聲，拔腿就往外跑，結果受傷。獄卒在大門入口魯莽開槍。」

這名目擊者表示，他們距離爆炸地點約3公尺，並非因爆炸受傷，而是被流彈擊中受傷。

「我看到有人流血。櫃台四周的玻璃碎落一地。」

根據另一名目擊者表示，爆炸發生後，安全部隊封鎖監獄四周的區域。

當地媒體據稱事後拍攝的畫面上，似乎可以看到櫃台四周的地面上有血跡，窗戶玻璃碎落一地。

緬甸監獄中的囚犯通常仰賴親友提供食物和藥品。

人權團體表示，目前有數以百計的政治犯被拘禁的音山監獄，包括前英國駐緬甸大使鮑曼（Vicky Bowman） 和日本記者久保田徹。

目前還不清楚爆炸發生的原因，路透社也未能立即聯繫上獄方和軍政府人員對此發表評論。迄今尚未有個人或組織聲稱犯下這起爆炸案。