「世界百大名畫展」10月20日起於高雄義享時尚購物廣場1F登場，讓民眾可一次飽覽橫跨600年的世界名畫。（柯宗緯攝）

「世界百大名畫展」10月20日起於高雄義享時尚購物廣場1F登場，讓民眾可一次飽覽橫跨600年的世界名畫。（柯宗緯攝）

「世界百大名畫展」10月20日起於高雄義享時尚購物廣場1F登場，讓民眾可一次飽覽橫跨600年的世界名畫之外，還可於商場享受國際時尚、購物與聚餐等體驗。主辦單位特別精選出100幅不同流派的經典畫作，每幅都飽含魔幻魅力和綽約風情，並以「虛實整合、動靜搭配」的多元方式加以展示，構成一場豐富而激情、結合藝術性、教育性和娛樂性的展覽。

隨著日前高雄輕軌新路線開通，民眾除了可以搭乘輕軌到高雄市立美術館欣賞各式藝文活動外，期間將行經高雄超人氣「龍貓隧道』，也可以一路搭至輕軌「愛河之心站」下車步行至義享時尚購物廣場觀欣賞這場難得的「世界百大名畫展」。

主辦單位翡冷翠文創公司指出，該展從今年10月20日至明年3月5日在高雄義享時尚購物廣場登場，世界名畫浩繁如星，這次選出100幅不同流派的經典畫作，如文藝復興、巴洛克時期的達文西「蒙娜麗莎」、米開朗基羅「創造亞當」、波提且利「維納斯的誕生」、維梅爾「戴珍珠耳環的少女」，以及國人最喜歡的印象派名畫，包括莫內「睡蓮池；綠色和諧」、梵谷「星夜」、竇加「舞蹈課」等聞名世界的藝術創作，都將在展場內的三大展區中與大家見面。

在「永恆經典．歷史長廊」展區中，將透過圖表及文字、圖像方式，講述世界繪畫歷史、流派特色，並介紹其中的代表畫家及畫作，讓一般民眾也可以快速認識繪畫藝術的演進，及各知名畫家與畫作的經典所在。

「人文樂章．文藝復興」展區中，則將運用牆面及地面構成540°環場投影，讓文藝復興大師波提且利、達文西、拉斐爾、米開朗基羅的代表畫作跳出平面「動」起來，賦予名畫不一樣的生命和情感，讓觀展民眾可以在光影交織的效果下，更進一步感受經典鉅作的魅力與風采。

而「黃金印象．經典藝廊」展區中，將以高仿真原寸噴繪技術及高解析度LCD液晶顯示器，展示印象派及巴洛克、古典主義、象徵主義、寫實主義等代表畫作，營造先進顯示技術與經典藝術結合的嶄新體驗，讓觀眾感受不一樣的藝術恆久之美。