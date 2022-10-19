影》萬華連爆槍響 槍手衝青山宮開轟 挾持人質警匪對峙中 20:142022/10/19 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 青山宮遭槍擊，槍手轉往附近飲料店挾持人質。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬華連爆2槍擊案 槍手衝青山宮開轟 挾持人質警匪對峙中（陳鴻偉翻攝） 訂閱影音： 中時新聞網 北市萬華區發生兩起槍擊案，漢口街19日一處商業大樓疑因住戶糾紛傳出槍響，晚間同1名槍手前往青山宮開槍，過程中打傷1人，槍手後又轉往青山宮旁的飲料店挾持人質，目前警匪對峙中。 北市民權大橋改建 廠商竟將廢棄物丟入河 綠委批客串新北市長、忙著為選總統鋪路 侯友宜陣營回應了 地景藝術在貓空19日開展 體驗紙雕、茶文化 #商業大樓 #北市 #西門町 #槍響 #萬華區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市凌晨槍擊！莽男為錢反目 持槍連轟好友住處3槍投案 08:562022/10/19 社會 陳時中座車違規員警沒看到？徐巧芯揭一關鍵突破盲點 13:462022/10/19 政治 颱風勘災爭議連環爆 北市「這人」負面聲量狂飆太嚇人 19:562022/10/19 政治 捲入勞資糾紛公親變事主 新北市議員：無權要求私人公司付資遣費 18:352022/10/19 社會 看完陳時中「穿皮鞋勘災」 街訪民眾不忍了2字開轟 09:292022/10/19 政治 締造環境永續、智慧綠能 淡水忠寮社區獲金牌農村賽事全國優等 11:272022/10/19 生活 陳時中民調落後 沈富雄：蔡英文一定非常後悔 14:462022/10/19 政治 水門關太晚？柯P避答：有餵鯊魚時間再來 12:122022/10/19 政治 若陸不放棄武力犯台 黃珊珊：不宜發賀電、辦雙城論壇 10:302022/10/19 政治 直指綠營北市選情穩定落後 游盈隆：這四都相對穩定 13:392022/10/19 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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