萬華連爆2槍擊案 槍手衝青山宮開轟 挾持人質警匪對峙中（陳鴻偉翻攝）

北市萬華區發生兩起槍擊案，漢口街19日一處商業大樓疑因住戶糾紛傳出槍響，晚間同1名槍手前往青山宮開槍，過程中打傷1人，槍手後又轉往青山宮旁的飲料店挾持人質，目前警匪對峙中。

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