總獎金315萬元的2022肇喜登峰巡迴─環台公開賽，19日在台中高爾夫球場進行第二回合，在風勢減緩、陽光普照下，選手盡力發揮，謝繼賢單回合射下10隻博蒂、零柏忌精彩演出，飆出低於標準桿10桿的62桿，與這回合打出66桿的李玠柏，總桿數136桿並列第一，謝繼賢並贏得今日最低桿獎，額外進帳獎金2.5萬元，他也追平球場最低桿紀錄、打破自己生涯單回合最低桿紀錄。

謝繼賢前9洞就抓下6隻博蒂，後9洞再抓4隻博蒂，18洞無柏忌表現完美，他指出，今天各桿都很好、推桿更好，只花了23推，這回合推桿數排名第一，他也說，雖然開球上球道成功率不高，只成功打上8個洞，但鐵桿及切桿不但救得準、運氣也很好，製造不少小鳥機會，有14個洞成功打上果嶺，除了4個5桿長洞都進帳博蒂以外，其餘洞的博蒂推桿都是9呎以上，以第13洞的33呎小鳥推桿，距洞最遠。

謝繼賢說：「氣來了，手順了，歪了都能救得回來，而且怎麼推怎麼進！」他提到第12洞開球打歪撞到樹，救上果嶺距洞9呎打帕，第16洞又開球歪到隔壁第17洞梯台滾在路上，脫困後切上果嶺距洞9呎抓鳥，第8洞開球歪，卻彈回球道內，18呎推桿一推進洞也抓鳥。

國內職業名將林文堂於2017年12月22台灣強菁英邀請賽的首回合，打出1隻老鷹、8隻博蒂、零柏忌的62桿，當時締造台中球場最低桿紀錄，這次由謝繼賢追平此紀錄，謝繼賢高球生涯中於業餘時期，曾在台日韓睦鄰盃打過63桿，個人之前職業生涯最低桿紀錄是65桿，因此單日不但追平球場最低桿紀錄，也創下自己生涯最低桿紀錄。