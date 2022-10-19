「甜心教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，一開播就唱跳經典成名曲《愛你》爆紅，最後奪下總冠軍，再次迎來新一波事業高峰，工作邀約也接踵而來，她在大陸的工作告一段落，9月中低調回台，時常在社群平台曬出與三五好友相聚的影像，近日王心凌曬出一組圖片，只見她的照片遠赴海外登上紐約時代廣場，讓許多人誇：「為妳驕傲」。

王心凌今（19日）在社群平台更新一組照片，照中地點在美國紐約知名地標「時代廣場」，當地超長廣告屏幕上是王心凌的美照，許多當地人更抬頭望著王心凌廣告，可見甜心教主魅力到了國外仍然不減，她近來和數位串流平台Spotify合作，王心凌擔任「Equal」歌單最新封面人物，廣告螢幕將近25層樓高，有1081平方公尺，在時代廣場非常顯眼。

王心凌的唱片公司則代她回應：「很開心在音樂表演工作上的努力被大家看見，從單純愛唱歌的女生，到現在是個能用音樂說故事、展現力量、傳遞愛的女人，我相信自己會繼續用更好的作品，陪伴更多需要溫暖的人。」

根據《ETtoday星光雲》報導，王心凌近期回台是為了籌備新專輯，經紀人透露目前進度：「明年是心凌入行的第20年，新專輯自然也深具意義，心凌最近忙著聽demo，選歌，討論新專輯的製作物，希望很快可以帶給歌迷新的作品。」