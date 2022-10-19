成立於1985年的吉卜力工作室，次年首部以吉卜力工作室為名公開上映的動畫長片就是《天空之城》，由宮﨑駿導演所創作的原作、監督、分鏡和腳本，高畑勳擔任監製，不僅曾獲日本觀眾票選為最佳動畫電影第一名，上映後在全世界引起迴響，不僅打響了吉卜力工作室的知名度，也奠定了宮﨑駿動畫大師的地位。

《天空之城》故事設定在19世紀後期的虛構國家裡，少年「巴魯」和擁有強大水晶的少女「希達」相遇，一起尋找傳說中的天空之城「拉普達」的冒險經歷，全片充滿宮﨑駿的社會關懷理念與世界觀，宮﨑駿在片中所蘊含的寓意，暗藏他對於人類與大自然共存的理想，可說是不受時代限制的普世價值。

推出至今邁入第36年的《天空之城》，對日本流行文化的影響深遠，並啟發了海內外大量的動漫畫系列作品，近年更多次因片中台詞「バルス」（barusu）的網友大量推文，導致Twitter伺服器大當機，人氣歷久不衰，在即將開幕的日本吉卜力樂園中重現了經典角色「機器人兵」與幾近真實比例打造的飛船，樂園門票更已全數秒殺，截至今年更在票房、影像和配樂方面總收入近2億美金（約64億台幣），所創造的經濟效應驚人。

全片配樂由日本殿堂級音樂大師久石讓創作，他和宮﨑駿默契十足，透過久石讓為《天空之城》量身定做的13首配樂旋律更可以讓觀眾體驗到視覺感官上的震撼，可說是配樂和畫面搭配極佳的典範。其中被譽為「日本新國歌」的《天空之城》主題曲《伴隨著你》（君をのせて）便是由宮﨑駿作詞、久石讓作曲，也是台灣影迷耳熟能詳的作品，這首主題曲與畫面場景配合得完美無缺，是將《天空之城》推向世界的舞台巔峰。