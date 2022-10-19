國銀拚財管2.0日趨白熱化，不只愈來愈多國銀投入，規模也衝逾4,200億元！金管會銀行局副局長童政彰日前公布最新統計，目前已有八家國銀核准開辦高資產客戶業務，截至2022年9月底，累計高資產客戶數達3,366人、合計資產管理規模（AUM）已達新台幣4,287億元，其中前三名為中信銀、合庫銀和兆豐銀，三家高資產客戶人數合計占整體市場74％。

童政彰指出，金管會推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶財管業務，並在2020年12月、2021年5月分兩批次、核准共七家銀行開辦財管2.0，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行，2022年9月21日再核准玉山銀行，但玉山銀行還尚未開辦。

童政彰分析，自財管2.0方案開辦以來呈現逐步成長趨勢。主要有二大因素，一是從客戶需求面來看，企業在接班過程中需要家族信託、慈善事業稅制規劃，需要銀行提供整合性財管業務，另外，國際金融變化快速，企業也需要穩健資產配置規劃。

二是從供給面來看，七家銀行在核准後銀行相關資源投入，像是組織架構調整、專業人才到位、提升商品設計能力，資訊系統與作業規範也都到位，供給面與需求面都是推升高資產客戶業務成長的因素。

童政彰指出，就高資產客戶的AUM資產配置組合來看，存款還是大宗，占49％、保險占18％、基金占13％、債券占7％、境外結構型商品占5％。

證券商經營高資產客戶業務也初有成效。證期局統計，截至2022年9月底經營高資產金融商品業務的證券商計有「元大、兆豐、永豐金、國泰、元富、群益金鼎、凱基與統一」證券等8家，累計交易金額為362.82億元，累計客戶數達567人。

前三大業者為「元大證、兆豐證與永豐金證券」，累計交易金額分別為124億元、99.4億元、94.02億元，累計客戶數分別為118人、93人、275人。證期局官員分析，該期間業務與客戶數成長主是業者積極辦理推廣宣導活動及股市交易活絡所致。