在台北買房真的有比較好嗎？一名桃園網友發文抱怨，住在台北的女友嫌棄他不夠有上進心，就算他已經達到百萬年收入，但想在台北生活，「只是苟活罷了」，還痛批桃園、中壢是窮鄉下，拒絕移居台北以外的地方，讓原PO聽了相當心寒。

一名男網友在臉書粉專「靠北女友2.0」發文表示，自己是26歲的桃園人，在某公司擔任業務人員，平均年薪約80萬至100萬元，但28歲的台北女友卻認為他一點上進心都沒有，以目前的薪資水準，「在台北生活只是苟活罷了」。

不僅如此，女友也直言，若原PO的年薪沒有突破200萬元以上，根本不要妄想能結婚生子。對此原PO卻認為，考量到台北的高房價，可以選擇在桃園、中壢買房，不料女友卻直接打槍，怒轟「是窮鄉下在住的地方」，讓原PO當場傻眼，直說「看來台北這個強大天龍國真的很厲害」。

貼文曝光後，引起網友熱議，紛紛留言，「年薪200萬也是買不了台北的高房價啦」、「努力上進到年薪200萬，然後再換女友」、「價值觀不同真的不用勉強，沒有誰對誰錯，立場不同而已」、「現在桃園房價也很貴好嗎」、「中壢她還不見得買得起咧」。