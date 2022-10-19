2022台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）19日起五展合一開展，外貿協會董事長黃志芳指出，今年有240家廠商使用1,000個攤位，規模創歷年新高，較去年成長43％，今年整體參展廠商較去年成長43％，為臺灣最具規模的再生能源及淨零永續國際商展平台，五合一展覽呈現更有助加乘效果，促企業迎零碳新商機。

由外貿協會及SEMI共同主辦的「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」19日起至21日於台北南港展覽1館展出，今年Energy Taiwan首次串連「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」、「多元創能展」及「淨零永續展」等五展；黃志芳致詞表示，淨零轉型歷程，就好比一次能徹底翻轉產業樣態的大型資訊革命，需要更多科技創新，帶來能源系統的改變及減碳技術的提升，也需要從國家、產業至個人全心投入，雖然是極大的挑戰，但也帶來最好的投資及成長機會。

他也提到，包括紡織業、石化業等均在政府政策執行前，在國際客戶要求下提前落實淨零碳排，且進一步穩住接單量能，且像是台積電 等大型集團與國內中小企業亦積極加入RE100俱樂部，貿協自去年起亦於北中南東舉辦淨零工坊的企業1對1健檢，成功帶動中小企業同步邁向淨零路徑。

黃志芳強調，五項展覽中規模成長最顯著的分別是「智慧儲能應用展」，較前一年有近100％的翻倍成長、「風力能源展」也成長近40％；今年新增的「多元創能展」及「淨零永續展」更呈現多元新興能源及淨零碳排的解決方案，值得一提的是國際化程度，集結12國參展，有六個國家館包括英國、比利時、德國、瑞典、芬蘭、丹麥等成為亮點之一，並透過全球貿協外館邀來27國買主進行170場次媒合洽談，估計將吸引超過17,000名業界人士觀展。