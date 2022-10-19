烏克蘭中部大城文尼察(Vinnytsia)持續響起空襲警報，俄羅斯數枚巡弋飛彈、神風無人機襲擊城市，各地發生多起爆炸。有些市民拍攝到飛掠而過的飛過，也有些人拍攝到烏克蘭MiG-29戰機試圖攔截。

文尼察州長謝爾蓋波爾索夫(Serhiy Borzov)在臉書上通知：「攻擊還在持續，市民請待在避難所！軍方正在努力攔截。」

推特的推文稱，文尼察的發電廠被擊中，冒出蘑菇狀濃煙。

Exceptionally clear video of a Russian Kh-101 cruise missile flying over Chernivtsi Oblast in western Ukraine. Air raid still in effect all across the country, reports of missile strike in neighboring Vinnytsia Oblast. pic.twitter.com/HF4cbeztA5 — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) October 19, 2022

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)稱，俄羅斯的這波襲擊大約是在下午1點，包括基輔、克里福洛、利沃夫，克列門丘克，巴甫洛格勒、羅夫諾、敖德薩、文尼察等城市都遭到攻擊，空襲警報已持續一個半小時。

基輔市軍政首長庫列巴(Oleksiy Kuleba)表示，防空部隊正在盡最大努力減低傷害切爾尼戈夫擊落了兩枚飛彈，基輔也擊落了數量不明的飛彈。

In the Vinnytsia region,arrival in the area of Ladyzhinskaya Thermal Power Plant is reported,this is continuation from 10-th October on this TPP pic.twitter.com/Vzju43Ud40 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) October 19, 2022

有人錄到俄羅斯 Kh-101 巡弋飛彈的飛掠影像，據說拍攝地點在切爾諾夫策州；另一段影片是烏克蘭MiG-29戰機以追熱飛彈攔截神風無人機。