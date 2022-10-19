現代人人手一支智慧型手機，不過回顧過去，2007年蘋果（Apple）推出的初代iPhone可以說是改變時代的革新者，如今也成功在全球手機市場占據一片天。近日一支完整包裝、全新未拆封的初代iPhone原機被放上拍賣會，沒想到竟創下3萬9339美元（約新台幣126萬元）的天價，是當時售價599美元（約新台幣1.9萬元）的65倍！

據美媒《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，拍賣公司LCG Auctions近日拍出一支要價3萬9339美元的初代iPhone，起標價為2500美元（約新台幣8萬元），比原價599美元經過通貨膨脹後的價格852美元（約新台幣2.7萬元）還要多出許多倍。

LCG拍賣行表示由於外包裝完整乾淨等原因，判斷該手機確實為全新未拆封iPhone。（翻攝自LCG官網）

LCG創辦人蒙特婁（Mark Montero）表示，他們原本預期競爭會相當激烈，不過競標價格一直沒漲多少，幸好結標日當天在少數狂熱收藏家的競爭下，從1萬多美元的價格拍到最後的罕見天價，結果並未讓人失望。

LCG說明，此次拍出的iPhone是蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2007年在舊金山發布的首發款，擁有8GB的容量、創新的觸控螢幕、2百萬像素的相機鏡頭、網路瀏覽器Safari，由於塑膠外包裝模的封裝緊密乾淨，背面的標籤完好無損，全都原封不動保持出貨狀態，另外上面沒有貼著任何售後市場貼紙、通用產品代碼，因此判斷是完全的新品。