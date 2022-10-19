北市萬華區1處商業大樓與青山宮於19日晚間接連發生槍案，商業大樓案疑似為住戶口角，造成2男中彈受傷，1人身上有9處槍傷，另1人為5處槍傷，2人均意識清楚送醫治療中，詳細案情仍待警方進一步釐清。

19日晚間7時26分許，萬華區漢口街一處商業大樓7樓發生槍響，共有2人中彈受傷，其中1男腹部、右手與雙腿共有9處槍傷，另1男腹部與四肢共5處槍傷，均意識清楚送醫。

據指出，槍手疑似尋仇，犯後將槍枝丟棄於商業大樓頂樓，目前員警正在現場處置，釐清案情過程。