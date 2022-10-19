國民黨新竹市長候選人林耕仁18日拜訪清華大學榮譽講座教授李家同，請益教育政策。林耕仁表示，他提出「教育政策7主軸」，期許為新竹培育人才，為下一代打造美好未來。

林耕仁今(19日)在臉書粉專貼文表示，18日他向李家同請益教育政策，並針對此次參選提出的教育政策進行意見交流。對於李家同所倡導的教育理念受教甚多；其中「教育界要向工業界學習」的觀點，更是對現有的教育思維帶來無限的衝擊與創新發想。李家同用非常鮮明生動的舉例，展示提升教育品質、雙語教育議題的問題核心，以及解決改善方案。

林耕仁接著指出，「關心學生，才能教好學生」，就如同半導體廠，強調在晶圓生產的上百上千道流程中，加入品質檢驗的站別以確保品質；因此未來施政時，李家同特別提醒他，務必重視學生各個階段的學習成效及品質，強化建立學生英文等學科的「基本能力」，才能真正提升學生及台灣企業的競爭力。

林耕仁認為，在雙語教育推動上，要重視「學生的基本能力」，就好比一家公司產品要賣到國外，但工程師英文不好，怎麼去幫客戶安裝和售後服務呢？醍醐灌頂、豁然開朗的瞬間，他才發現，這就是「站在巨人的肩膀上」所看到的世界。他也藉此良機，再次分享：與世界同步學習，開創新竹新格局的「教育新竹七主軸」教育政見，包含發展實驗、科技、及雙語教育，倡導人文教育與科技結合，輔導技職教育並增設產官學發展平台，發展區域性技術輔導中心，提升學生「帶得走」的技能；期許為新竹培育人才，為下一代打造美好未來。