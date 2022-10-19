陳庭妮帶著愛犬「Chelsea」上吳姍儒（Sandy）主持的TVBS《萌寵明星粗乃玩》，陳庭妮領養牠超過8年，最遠曾帶牠去花蓮，每當陳庭妮忙碌了整天回到家，看到Chelsea躺在床上睡覺，就覺得特別療癒，帶給陳庭妮生活上很多快樂。

Sandy跟陳庭妮一起到三峽爬山，Sandy笑說自己是「都市小孩」，聽到要爬山的行程有點慌張，但沒想到森林有另一種清爽的感覺，也很開心能在忙碌的工作中出來走走。平時鮮少走到戶外的Sandy跟「呵喜」，走一小段路就氣喘吁吁，說應該要常出來戶外運動，陳庭妮聽了立刻邀約Sandy下次一起爬山，讓Sandy聽到立刻求饒：「還是約咖啡廳好了。」

兩人聊起狗狗最貼心地方，陳庭妮說「Chelsea」曾經當她在看劇本時，看到情緒激動時落下淚，「Chelsea」從自己的床上跑到陳庭妮身邊，深情的看著她，再把她的眼淚舔掉，陳庭妮說：「我真不懂牠去哪學這種『撩妹』的招數。」

陳庭妮透露跟「Chelsea」的相遇，當初剛好去收容所拍戲，收容所的志工把小小的「Chelsea」塞給陳庭妮，不知道為什麼的就一直抱著手裡的狗狗不想把牠放下來，當下就覺得想要領養，被領養後的「Chelsea」也成為劇組中的「團寵」。