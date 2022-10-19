徐麗雯曾和龍劭華演夫妻。（大愛提供）

李政穎演龍劭華兒子長達1年。（大愛提供）

李政穎（左起）、林秀玲、徐麗雯3人表達對龍劭華的懷念與愛。（大愛提供）

第57屆金鐘獎即將在周末登場，影劇圈倍受尊敬的龍劭華，三年前獲得「金鐘獎戲劇節目男主角獎」肯定，龍劭華曾經說過他的人生方寸之間只有演戲是最重要的，一起合作演出的藝人都知道「龍哥不喜歡殺青」。

2015年的龍劭華在《春子》這部戲中，跟林秀玲飾演一對夫妻，兩人在台南四草討海維生，最後投入海洋環保的故事。林秀玲在特映會看完三齣戲的精采片花之後，忍不住眼淚哭到假睫毛都掉落還止不住淚水。

已經7年沒有接拍任何戲劇，全心扮演家庭主婦帶小孩的林秀玲，她回憶聽到龍劭華往生的消息，破例重啟臉書，表達不敢相信心中的敬愛的「龍哥」離世的消息。林秀玲難忘一場聽電話錄音的戲，龍劭華陪在現場帶著她入戲，當時劇組到台南拍攝，高溫的天氣，龍劭華天天都請劇組吃冰。

近年投入導演行列的徐麗雯，2018年跟龍劭華拍《菜頭梗的滋味》，同樣是飾演太太的角色，最難忘的就是戲外龍劭華真的把她當成妻子，一定會一起吃、提點表演的重點，對角色塑造很有幫助，尤其是下戲後也都是叫她戲中角色名，她笑說：「我懷疑龍哥根本不記得我叫徐麗雯。」

徐麗雯也透露下戲後要約龍劭華吃飯幾乎是不可能的任務，因為他很專注在表演上，每天最期待的就是演戲「是為戲而生的人」、「不喜歡收工也不喜歡殺青」，龍劭華跟徐麗雯說過非常受用的話：「不要浪費可以出現在鏡頭的任何一秒中，想辦法在拍你的一瞬間發揮最大價值」。

李政穎2016年拍攝《党良家之味》，戲中演龍劭華的兒子，雖然戲份很少，一天就拍完，但在其他戲劇中也是演他的兒子長達一年，「跟龍哥相處的時間比爸媽還久。」李政穎透露劇中有場龍劭華認生母的橋段，戲裡感動得痛哭流涕，但一下戲卻跟李政穎說：「政喔，我跟我媽媽相認時，電視上演出母子相擁痛哭，其實，我跟你說，我都沒感覺。」李政穎聽到楞住，體認到他非常乾脆、不做作的個性。

3位演員心中的龍劭華都跟時尚年輕掛勾，因為他從領巾、耳環、到全身裝扮，都散發著青春的氣息，再加上開著自己早年買的跑車到拍戲片場，一身帥氣。龍劭華對演戲的信念影響著3位後輩，擅於營造反差感的他，還有頑皮、孩子氣、很不社會化的一面，不隱藏自己、不包裝，好壞都直接寫在臉上，很隨和，讓人沒有壓力，且永遠掛著笑容。

「金鐘季。心中劇~我愛龍劭華」特映會，精選三檔龍劭華經典好戲《菜頭梗的滋味》、《党良家之味》與《春子》，10月20日起在大愛電視播出。