廖老大連鎖茶坊開放加盟以來，遭批評茶飲品質不一，部分加盟主更是無法生存，如今又有民眾目擊約30杯剛做好的廖老大飲料，直接被當成垃圾丟棄在路邊，畫面曝光也引起網友熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，自己行經新北市泰山區某街道，突然看見6大袋廖老大手搖飲被丟棄在路旁，大概30杯飲料都沒拆過，讓他直呼是「大型棄屍現場」。

驚人畫面曝光，讓不少網友留言笑說「看來有人幫公司買飲料結果買錯間」、「看起來還很新耶」、「整組害廖廖」、「你以為是丟棄，搞不好是產地」、「這是默默在做公益的人 不想喝飲料想做公益的人」、「快撿免費阿娘喂」。

許多人也抨擊隨意棄置的行為，「不喜歡還買，浪費資源」、「這情況買的人比較惡質吧，浪費資源又造成環境汙染」、「好浪費，不喝可以拿去澆樹啊」、「不好就不要買，不要給人家買那麼多然後丟掉」、「根本不會到難喝，就中規中矩的飲料店，根本超浪費」。