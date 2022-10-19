為推廣全民運動，增進農會員工身心靈健康，並加強各級農會之聯繫，透過團隊競技努力，凝聚向心力，以利各項業務順利發展，新北市農會在今(19)、明(20)日受中華民國農會委託辦理「第9屆全國農會盃桌球錦標賽暨路跑賽」，並於今晚舉辦選手之夜，新北市長侯友宜也特別到場勉勵各地農會選手。

全國農會盃結合農產展售會，推廣來自各地國產農產品，受新冠疫情影響，原訂於去年的「第9屆全國農會盃桌球錦標賽暨路跑賽」延至今年由新北市農會主辦，邀請新北市農會、全國各區農會、農委會、農業金融局、全國農業金庫銀行、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會、財團法人農業信用保證基金及農金資訊股份有限公司等各機關參加。

今日舉行的桌球個人賽競爭激烈，男子、女子及總幹事組冠軍分別由桃園市農會王萬運、南投縣農會簡英竹以及深坑區農會總幹事黃土水奪得，並將於明天進行團體賽。

另外今年度新北市農會首創加入路跑項目，將於明(20)日上午以浮洲橫移門為起點，舉行5k、10k個人賽及20K團體接力賽，透過運動賽事多元化，讓更多人可以一同參與這場農會界年度盛典，增加各農會及機關之間互動與連結，本次活動總共參賽達24隊，參賽總人數達700人，熱鬧非凡。

此外本次搭配活動於板樹體育館辦理為期2日之農特產品展售會，邀請不同縣市擺攤，共計31攤參與展售，現場集結全台各地特色農特產品，盛況空前；新北市農會理事長林讚枝表示，推廣農特產品是農會的任務，因此這次活動特別規劃農特產品展售區，給各地農產一個發光發熱的舞台，今日選手之夜我們更特別選用新北當季農產「山藥」及「茭白筍」入菜，讓所有選手貴賓都能品嚐到最當令的新北美味。

侯友宜表示，市府是所有農會、農友及市民朋友的後盾，市府與各級農會合作開發農產加工商品、提升農產價值，並建立消費者信賴的健康農產品牌、打造友善從農環境，以及推動共融公園、城市綠美化，提供都會心靈療癒，未來市府將持續推動各項農業政策，照顧市民身心及環境健康。