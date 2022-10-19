辛苦了！新北市佔地幅員廣大，大小街道的基層清潔工作雖不顯眼卻很重要。新北市長侯友宜迎接即將到來的10/25清潔隊員節，今(19日)也特別表揚了112位捍衛新北城市環境衛生的績優隊員，感謝他們即使面對疫情爆發，始終無懼病毒威脅，「捍衛新北」、堅守工作崗位的精神。

侯友宜今(19日)在臉書發文PO出清潔隊員的照片說，不論晴雨，在這座城市裡，這群人，總是默默付出，無懼烈日寒冬，使命必達，盡心盡力維持環境整潔，站在第一線為民服務。

侯友宜表示，10/25清潔隊員節即將到來，為了感謝清潔隊員的辛勞，彰顯清潔隊員們默默為環境清潔打拚奮鬥的精神，新北市今天也特別表揚了112位捍衛新北城市環境衛生的績優隊員，即使面對疫情爆發，他們始終無懼病毒威脅，穿梭在新北市大街小巷裡為環境清消，秉持著「捍衛新北」的精神，堅守工作崗位的身影實在令人敬佩與感動。

「因為他們，我們才能擁有有乾淨整潔的市容。」侯友宜強調，也因為他們，新北市連續十年蟬聯全國最乾淨城市，藉由大家的掌聲，謝謝這些為我們衝第一線整理髒亂環境的先鋒，大家的一句「謝謝，辛苦了」，對他們來說是最溫暖的肯定。