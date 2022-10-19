國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）19日到岡山區壽天宮參加造勢活動。（林瑞益攝）

台北市議員王鴻薇批評高雄市長陳其邁從醫是假、從政是真，國民黨高雄市長候選人柯志恩19日晚間說，要討論的是陳其邁有沒有違法，陳其邁真的認為公費醫學生的制度可以賠錢了事嗎？陳必須對他拿到這個資格，卻沒有履行他6年應該盡到的義務做出解釋。

柯志恩今晚到岡山壽天宮參加造勢活動，對於陳其邁的執醫初衷，柯志恩說，陳其邁當初就知道他是用公費醫生的資格，此制度的初衷就是希望他能夠在領取國家的資源後，能夠回來服務偏鄉與國家的醫療機構，這是當初在報考的時候就非常清楚了。

至於今晚的邁邁里長之友會成立大會，有150名里長加入，其中有兩成的藍營里長參加，柯志恩說，陳其邁有其連任的優勢，很多的里長有市府資源提供。當市府要求他們出來支持時，在人情義理的考慮下，里長應該都會出席。

不過，柯志恩也指出，里長們站出來就代表真心支持陳市長嗎？她覺得未必，「人在邁營、心在柯營」也是非常有可能的。柯志恩認為，真正的暖心就是不要太為難里長，也不要因為里長屆時的得票數多少去決定給予這個里多少補助，這不是一個公平的作法。

柯志恩也指出，里長的組織來自於市民，她透過廟口開講就是跟市民直接對話，也是其選戰的節奏。

此外，國民黨高雄市議員候選人陸淑美、方信淵與宋立彬今晚都出席造勢活動，一起拉抬聲勢。